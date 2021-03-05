2,1 млн рублей задолжал Киркоров за ремонт особняка

Ремонт был сделан в 2018 году в рамках участия певца в передаче «Идеальный ремонт». По данным СМИ, когда работы была закончена, Киркоров отказался платить, мотивировав это тем, что большая часть дизайнерских решений была ему навязана.

Строители обратились в суд, и тот в мае 2020 года обязал короля российской эстрады выплатить задолженность. Сейчас задолженность появилась в базе Федеральной службы судебных приставов.

В общей сложности ремонт в доме Киркорова обошелся в 10 млн рублей, из которых поп-звезда согласилась заплатить лишь 2 млн 340 тысяч рублей.

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский подтвердил, что у артиста имеется задолженность по суду и пообещал, что она будет оплачена в ближайший месяц.

«Требовали шесть млн рублей, мы уменьшили сумму до двух млн В ближайший месяц, думаю, ее оплатят», — сообщил он.

В конце февраля «Рамблер» сообщал, что Филипп Киркоров и его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» задолжали почти 140 млн рублей латвийскому банку «ABLV Bank, AS», который сейчас находится в стадии ликвидации. Адвокат Добровинский заявил, что Киркоров и рад бы выплатить долг латвийскому банку, но из-за ликвидации кредитной организации выплачивать деньги некому.