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Киркоров задолжал строителям 2,1 млн рублей за ремонт особняка 

Вероника Полынина 23 минуты назад
2,1 млн рублей задолжал Киркоров за ремонт особняка
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров задолжал строителям 2,1 млн рублей за ремонт в своем загородном особняке, пишет «Ура.ру».
Ремонт был сделан в 2018 году в рамках участия певца в передаче «Идеальный ремонт». По данным СМИ, когда работы была закончена, Киркоров отказался платить, мотивировав это тем, что большая часть дизайнерских решений была ему навязана.
Строители обратились в суд, и тот в мае 2020 года обязал короля российской эстрады выплатить задолженность. Сейчас задолженность появилась в базе Федеральной службы судебных приставов.
В общей сложности ремонт в доме Киркорова обошелся в 10 млн рублей, из которых поп-звезда согласилась заплатить лишь 2 млн 340 тысяч рублей.
Киркоров решил заплатить 140 млн рублей банку Латвии
Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский подтвердил, что у артиста имеется задолженность по суду и пообещал, что она будет оплачена в ближайший месяц.

«Требовали шесть млн рублей, мы уменьшили сумму до двух млн В ближайший месяц, думаю, ее оплатят», — сообщил он.

В конце февраля «Рамблер» сообщал, что Филипп Киркоров и его компания ООО «Филипп Киркоров Продакшн» задолжали почти 140 млн рублей латвийскому банку «ABLV Bank, AS», который сейчас находится в стадии ликвидации. Адвокат Добровинский заявил, что Киркоров и рад бы выплатить долг латвийскому банку, но из-за ликвидации кредитной организации выплачивать деньги некому.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Добровинский
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