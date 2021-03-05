Звезду «Дома-2» травят за секс-ролики с ее участием

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель пытается восстановить свою девичью репутацию. Поклонникам популярного реалити-шоу известно, что до того, как стать одной из его героинь, Рапунцель зарабатывала на жизнь эротическими видео на просторах Всемирной путины.

Сейчас 33-летняя Ольга является матерью двоих детей, но хейтеры девушки по-прежнему напоминают ей о ее бурном прошлом. Псевдопоклонники взламывают странницы ее детей в социальных сетях и обсуждают там, чем звезда «Дома-2» занималась до своего участия в телевизионной стройке. Об этом Рапунцель рассказала корреспонденту телеканала НТВ.