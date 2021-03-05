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Звезда телешоу «Самогонщики» умер в 30 лет 

Lenta.ru и ещё 1 53 минуты назад
Звезда телешоу «Самогонщики» умер в 30 лет
Фото: Discovery
Звезда телешоу «Самогонщики» (Moonshiners) Лэнс Уолдроуп (Lance Waldroup) умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщает The Independent.
Недавний выпуск показали по телевидению в память о мужчине. О смерти участника телепроекта сообщил его отец. 30-летний Уолдроуп умер у себя дома. О причинах смерти не сообщается.
Для проведения церемонии прощания семья Уолдроупа начал сбор средств через интернет. Похороны пройдут в воскресенье, 7 марта. Отмечается, что в семье звезды реалити также рано умирали его сестра Линдси (Lindsey) и брат Ламар (Lamar) — в 11 и 20 лет соответственно.
Программа «Самогонщики» рассказывает о реальных людях, которые продолжают на собственном оборудовании производить алкогольные напитки. Телешоу показывают на Discovery с декабря 2011 года. Уолдроуп регулярно появлялся в эпизодах проекта с 2012 по 2018 годы.
В феврале сообщалось о смерти одного из создателей телешоу «Кривое зеркало» Вячеслава Полейко. Он также являлся автором монологов юмористов Михаила Задорнова, Михаила Евдокимова и Евгения Петросяна, с которым начал сотрудничать еще в 80-х годах.
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Шоу-бизнес , Михаил Евдокимов , Михаил Задорнов , Евгений Петросян , Голливуд , США
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