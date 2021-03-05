«Уральские пельмени» проиграли суд на миллион

Очередной суд между "Уральскими пельменями" и экс-директором коллектива Сергеем Нетиевским завершился в пользу последнего. Карточка дела опубликована в картотеке арбитражного суда, передает " Уралинформбюро ".

Но суд не увидел понесенных коллективом убытков, так как за 21 концерт в 2013-2015 годах Нетивеский получил 40 миллионов рублей, потратив при этом 41 миллион.