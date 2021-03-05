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«Уральские пельмени» проиграли Сергею Нетиевскому суд на миллион 

Уралинформбюро 57 минут назад
«Уральские пельмени» проиграли суд на миллион
Фото: РИА Новости
Очередной суд между "Уральскими пельменями" и экс-директором коллектива Сергеем Нетиевским завершился в пользу последнего. Карточка дела опубликована в картотеке арбитражного суда, передает "Уралинформбюро".
Истцами выступили участники "Уральских пельменей" — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ерошов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Александр Калугин и Максим Ярица. Суть их претензии состоит в том, что Сергей Нетиевский, якобы, в 2015 году перечислил себе миллион рублей за концерт "Корпорация Морсов", который в реальности проведен не был. "Пельмени" требовали вернуть им эти деньги.
Но суд не увидел понесенных коллективом убытков, так как за 21 концерт в 2013-2015 годах Нетивеский получил 40 миллионов рублей, потратив при этом 41 миллион.
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Сергей Нетиевский возглавлял коллектив с 1998 года, а затем стал директором одноименного комедийного шоу (2011). В 2015 году его отстранили от должности, а руководство коллективом взял на себя Сергей Исаев. Нетиевский оспорил данное решение в суде, на позже сам отказался от поста. С тех пор между ним и "пельменями" длится судебная тяжба из-за прав на определенные выпуски шоу.
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Шоу-бизнес , Сергей Исаев , Вячеслав Мясников , Дмитрий Брекоткин , Александр Попов , Александр Калугин , Дмитрий Соколов , Уралинформбюро
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