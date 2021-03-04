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Москва

«Пора на гречку»: подписчики посмеялись над Боней 

Вероника Полынина 29 минут назад
Боня оправдалась перед подписчиками за лишний вес
Фото: Instagram
Виктория Боня ответила подписчикам, уличившим ее в наборе веса.
На прошлой неделе Виктория стала гостьей передачи «Субботний вечер» на Первом канале. Подписчики экс-звезды «Дома-2» высказали мнение, что на телеэкране она выглядела «щекастой пышкой».

«Бонечка, дорогая — больше не поправляйся! Обожаю тебя, так сложно потом похудеть! На 1 канале ты выглядела щекастой пышкой! Хочу видеть тебя красавицей, как всегда!», — написала одна из поклонниц.

«В этом весе вы взросло выглядите, вам так хорошо было худой быть, даже тощей», — заметила другая.


«Пора на гречку и скакалку», — дала совет третья.

Боня не стала скрывать, что набрала вес. Она призналась, что за последние пару месяцев набрала 9 килограммов.

«Я просто научилась готовить и ем трижды в день», — объяснила Виктория.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Боня рассказала, что за один поход в супермаркет в Монако она тратит около 200 евро (почти 18 тысяч рублей). По ее словам, упаковка из шести рулонов туалетной бумаги там стоит около 360 рублей, а шесть яиц — 274 рубля.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня
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