Боня оправдалась перед подписчиками за лишний вес

Виктория Боня ответила подписчикам, уличившим ее в наборе веса.

На прошлой неделе Виктория стала гостьей передачи «Субботний вечер» на Первом канале. Подписчики экс-звезды «Дома-2» высказали мнение, что на телеэкране она выглядела «щекастой пышкой».

«Бонечка, дорогая — больше не поправляйся! Обожаю тебя, так сложно потом похудеть! На 1 канале ты выглядела щекастой пышкой! Хочу видеть тебя красавицей, как всегда!», — написала одна из поклонниц.

«В этом весе вы взросло выглядите, вам так хорошо было худой быть, даже тощей», — заметила другая.

«Пора на гречку и скакалку», — дала совет третья.

Боня не стала скрывать, что набрала вес. Она призналась, что за последние пару месяцев набрала 9 килограммов.

«Я просто научилась готовить и ем трижды в день», — объяснила Виктория.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Боня рассказала, что за один поход в супермаркет в Монако она тратит около 200 евро (почти 18 тысяч рублей). По ее словам, упаковка из шести рулонов туалетной бумаги там стоит около 360 рублей, а шесть яиц — 274 рубля.