Федосеева-Шукшина отменила развод с Алибасовым 

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина приняла решение отказаться от иска о расторжении брака с продюсером Бари Алибасовым, развод отменен. Об этом « СтарХиту » заявила ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Как сообщал «Рамблер», 82-летняя Федосеева-Шукшина и 73-летний Алибасов поженились в 2018 году. В конце 2020-го актриса подала исковое заявление о разводе, и суд его удовлетворил. Решение должно было вступить в силу через месяц, однако в начале текущего года супруги передумали разводиться.

В Пресненском районном суде Москвы была рассмотрена апелляционная жалоба на решение о расторжении брака. В ходе заседания сторона Федосеевой-Шукшиной ходатайствовала о сохранении брака, а представитель Алибасова настаивал на обратном. Судья отложила принятие решения до 4 марта.

«Действительно, моей клиенткой было принято решение об отмене развода путем подачи соответствующего документа — отказа от иска. Это означает, что брак между Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен. Все заявления, якобы сделанные продюсером, где он умоляет жену «не препятствовать расторжению брака», мы считаем манипуляцией», — завила адвокат.

Она отметила, что ее клиентка до сих пор не знает, где находится ее муж, и в каком он сейчас состоянии.

«Будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем. Также мы отмечаем, что после победы Лидии Николаевны в споре о возврате ей квартиры в Новой Москве у нее нет никаких имущественных претензий к Бари Каримовичу», — подчеркнула Вербицкая-Линник.

По данным издания, сегодня Пресненский районный суд отменил решение о расторжении брака между звездами.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов попал в реанимацию. По словам его сына, причиной госпитализации стало резкое ухудшение состояния из-за того, что продюсер нарушил запрет врачей на курение и употребление алкоголя. В итоге у Бари Алибасова нарушилось кровообращение, появились провалы в памяти. После выписки из клиники сын увез отца в Калининград, где тот сломал ногу.