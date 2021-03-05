Барановской приписали желание соблазнить Гордона

Источник, часто посещающий съемочную площадку шоу «Мужское / Женское» на Первом канале (Барановская и Гордон ведут передачу вместе) рассказал изданию, что Барановская подмазывается к Гордону, открыто лезет ему в трусы. По слухам, она поспособствовала разводу коллеги с женой Нозанин Абдулвасиевой. После расторжения брака попытки Барановской соблазнить Гордона стали еще заметнее.

По словам источника, она стала хамить ему, часто высмеивать его вне эфира. Он назвал это возможным свидетельством того, что их отношения серьезнее, чем дружеские.