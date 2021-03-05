Барановской приписали желание соблазнить Гордона

Телеведущая Юлия Барановская либо пытается соблазнить коллегу Александра Гордона, либо они уже встречаются. Об этом сообщает «Собеседник».
Источник, часто посещающий съемочную площадку шоу «Мужское / Женское» на Первом канале (Барановская и Гордон ведут передачу вместе) рассказал изданию, что Барановская подмазывается к Гордону, открыто лезет ему в трусы. По слухам, она поспособствовала разводу коллеги с женой Нозанин Абдулвасиевой. После расторжения брака попытки Барановской соблазнить Гордона стали еще заметнее.
По словам источника, она стала хамить ему, часто высмеивать его вне эфира. Он назвал это возможным свидетельством того, что их отношения серьезнее, чем дружеские.
«Сочетание эмоциональной неуравновешенности Юлии, которая родилась в полнолуние, и нарциссизма с импульсивностью Гордона, а у него соединение Солнца и Марса в напряженном аспекте с Черной Луной… Такие люди сами по себе уже проблемные, а если их объединить, то может возникнуть бурный роман со скандальным впоследствии расставанием. Юлии и Александру лучше всего дружить и работать вместе», — заявила «Собеседнику» астролог Светлана Проскурякова.