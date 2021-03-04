Внучка распродает мебель дрессировщицы Дуровой

Легендарная дрессировщица, наследница цирковой династии Наталья Дурова в течение жизни собирала старинные предметы мебели в стиле ампир. Столы, диваны, шкафы и кресла из карельской березы, красного дерева и тополя — всего 17 предметов.

Наталья Юрьевна мечтала, что после ее смерти родственники создадут музей, и вся эта роскошь останется там, чтобы радовать глаз посетителей. Однако после смерти Дуровой в 2007 году многочисленная родня принялась делить имущество. На кону стояли квартиры в Москве и Париже, дача в Переделкине, а также эта самая мебель и другие ценности.

Выиграла все суды внучка Натальи Юрьевны — Елизавета Соловьева. Она же сейчас и выставила на продажу все 17 предметов уникальной антикварной мебели, сообщает телеграм-канал Mash.

Елизавете Соловьевой, получившей многомиллионное наследство, всего 21 год. Она — плод любви сына Дуровой Михаила Болдумана Инны Соловьевой . Пара никогда не состояла в браке, и отцовство Михаил признал под натиском суда после экспертизы. Но никогда не общался с девочкой и не помогал ее матери.

Наталья Юрьевна завещала все сыну, но он скончался вскоре после нее — от цирроза печени. На огромное наследство претендовали также сводный брат Дуровой и его потомки. Но Инна Соловьева сумела доказать в суде, что ее дочь — единственная законная наследница.