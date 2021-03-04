Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Внучка распродает уникальную мебель дрессировщицы Натальи Дуровой 

Экспресс газета 25 минут назад
Внучка распродает мебель дрессировщицы Дуровой
Фото: globallookpress.com
Легендарная дрессировщица, наследница цирковой династии Наталья Дурова в течение жизни собирала старинные предметы мебели в стиле ампир. Столы, диваны, шкафы и кресла из карельской березы, красного дерева и тополя — всего 17 предметов.
Наталья Юрьевна мечтала, что после ее смерти родственники создадут музей, и вся эта роскошь останется там, чтобы радовать глаз посетителей. Однако после смерти Дуровой в 2007 году многочисленная родня принялась делить имущество. На кону стояли квартиры в Москве и Париже, дача в Переделкине, а также эта самая мебель и другие ценности.
Выиграла все суды внучка Натальи Юрьевны — Елизавета Соловьева. Она же сейчас и выставила на продажу все 17 предметов уникальной антикварной мебели, сообщает телеграм-канал Mash.
Елизавете Соловьевой, получившей многомиллионное наследство, всего 21 год. Она — плод любви сына Дуровой Михаила Болдумана и Инны Соловьевой. Пара никогда не состояла в браке, и отцовство Михаил признал под натиском суда после экспертизы. Но никогда не общался с девочкой и не помогал ее матери.
Наталья Юрьевна завещала все сыну, но он скончался вскоре после нее — от цирроза печени. На огромное наследство претендовали также сводный брат Дуровой и его потомки. Но Инна Соловьева сумела доказать в суде, что ее дочь — единственная законная наследница.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Экспресс газета: последние новости
Актер из сериала «Сваты» Иван Марченко умер в 43 года от рака Актер из сериала «Сваты» Иван Марченко умер в 43 года от рака Охрана и два автомобиля: Дробыша возмутили аппетиты Баскова Охрана и два автомобиля: Дробыша возмутили аппетиты Баскова Анна Кастельянос сменила имя и возраст, чтобы не позорить деда — Героя Советского Союза Анна Кастельянос сменила имя и возраст, чтобы не позорить деда — Героя Советского Союза
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Болдуман , Инна Соловьева , Наталья Дурова , Москва , Париж , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение