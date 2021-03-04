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Суд в Перми отказал «Уральским пельменям» в иске на миллион рублей 

РИА Новости 48 минут назад
«Уральским пельменям» отказали в иске на миллион рублей
Фото: РИА Новости
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, отказавшей восьмерым участникам шоу "Уральские пельмени" в иске к Сергею Нетиевскому на один миллион рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Информацию подтвердил РИА Новости и сам Нетиевский.
Апелляционный суд в четверг отклонил жалобу истцов — Дмитрия Брекоткина, Сергея Ершова, Сергея Исаева, Вячеслава Мясникова, Александра Попова, Дмитрия Соколова, Александра Калугина и Максима Ярицы — на принятое в декабре решение арбитражного суда Свердловской области, после чего оно вступило в законную силу.
Нетиевский с 2011 по 2016 год был директором общества, и он же в качестве индивидуального предпринимателя оказывал коллективу услуги по организации концертов, гастролей и телесъемок. В 2015 году он как директор перечислил себе как предпринимателю 1 миллион рублей за концерт под названием "Корпорация Морсов". При этом, как указали истцы, концерт с таким названием не проводился, была лишь такая телепередача, составленная из фрагментов разных концертов. Тем самым, по их мнению, директор причинил обществу убытки, которые должен возместить.
Суд, однако, установил, что "Корпорация Морсов" было предварительным рабочим названием другого концерта, прошедшего потом под названием "В поисках Асфальтиды". Суд пришел к выводу об отсутствии факта причинения убытков. Всего же ИП Нетиевский с 2013 по 2015 год провел в Екатеринбурге 21 концерт, за что получил около 40 миллионов рублей, а потратил на их проведение более 41 миллиона рублей, отмечается в судебном акте.
Нетиевский, который из-за болезни юриста единолично представлял свои интересы в апелляционном суде, сообщил РИА Новости, что рассчитывает на завершение конфликтов с коллегами.
"Хочется надеяться, что здравый смысл в стане "пельменей" восторжествует, и "партия мира" получит перевес над инициаторами бессмысленной "показной войны" с продюсером".
Комментарием истцов РИА Новости не располагает.
Екатеринбургское ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу: кроме восьмерых истцов, это еще Андрей Рожков и сам Нетиевский. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора. Тот оспорил решение собрания и выиграл суды, но в итоге смена руководителя все равно состоялась. После освобождения Нетиевского от должности он и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Рожков , Сергей Исаев , Вячеслав Мясников , Дмитрий Брекоткин , Александр Попов , Сергей Ершов , Александр Калугин , Дмитрий Соколов , РИА Новости
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