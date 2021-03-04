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Без обратного билета: На «Евровидение» предложили отправить Бузову и Моргенштерна 

Мария Иванова 1 час назад
На «Евровидение» предложили отправить Бузову и Моргенштерна
Фото: Instagram
Опрошенные НСН эксперты заявили, что представителями России на «Евровидении-2021» могут стать певица Ольга Бузова или рэпер Моргенштерн.
Музыкального критика Артура Гаспарян возмутило, что зрители конкурса до сих пор не знают, как проходит отбор, превратившийся в «некую секретную спецоперацию».

« [Потенциальные участники], скорее всего, дали какую-то страшную подписку о неразглашении под страхом смертной казни», — заявил он.

Критик отметил, что из-за это приходится «заниматься гаданием».

«В качестве страшного сна можно предположить, что и Ольгу Бузову отправят. Плюс всплывали совершенно разные фамилии и имена из топовых персонажей, как NILETTO и Моргенштерн», — заключил он.

Продюсер «Нашествия» Алан Маршалл согласился с идеей отправить на «Евровидение» Бузову или Моргенштерна, чтобы после конкурса они сразу отправились в мировое турне «без обратного заезда в Россию».
Как писал «Рамблер», ранее появилась информация, что представителя России на «Евровидении-2021» назовут 8 марта. СМИ сообщали, что поехать на конкурс может группа Little Big.
Little Big должны были отправиться от России на «Евровидение» в 2020 году с песней Uno, но из-за пандемии конкурс отменили.
По условиям конкурса, страны могут сами выбрать — оставить ли заявленного в прошлом году артиста или выбрать нового.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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