«Приходила не трусы стирать»: Седокова обрушилась на Галкина 

«Рамблер» писал, что ранее Анна Седокова со скандалом покинула студию программы Максима Галкина «Сегодня вечером» после того, как был показан сюжет о ее личной жизни. Оскорбленная Седокова заявила, что планировала говорить о работе, а не об отношениях.

В «сторис» в своем аккаунте в Instagram Седокова извинилась перед поклонниками за то, что им пришлось посмотреть «это говно».

«Ужасно, что существует такая журналистика! Я пришла говорить о селфмейд-вумен, о женщинах которые добились успеха, а не трусы стирать. Трусы свои я стираю сама и дома», — заявила певица.

Она также поблагодарила всех, кто ее поддержал.