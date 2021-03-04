«Приходила не трусы стирать»: Седокова обрушилась на Галкина 

Певица Анна Седокова, ставшая гостьей Максима Галкина, назвала его передачу «говном» и обвинили журналистов в вытаскивании ее грязного белья. Свое возмущение артистка высказала в Instagram.
«Рамблер» писал, что ранее Анна Седокова со скандалом покинула студию программы Максима Галкина «Сегодня вечером» после того, как был показан сюжет о ее личной жизни. Оскорбленная Седокова заявила, что планировала говорить о работе, а не об отношениях.
В «сторис» в своем аккаунте в Instagram Седокова извинилась перед поклонниками за то, что им пришлось посмотреть «это говно».
«Ужасно, что существует такая журналистика! Я пришла говорить о селфмейд-вумен, о женщинах которые добились успеха, а не трусы стирать. Трусы свои я стираю сама и дома», — заявила певица.
Она также поблагодарила всех, кто ее поддержал.
В сентябре 2020 года 37-летняя Седокова и 28-летний баскетболисту Янис Тимма в эфире программы «Вечерний Ургант» признались, что поженились. Пара решила обойтись без пышных торжеств, отпраздновав свадьбу в кругу семьи и близких.