Собчак раскрыла тайную «личную трагедию» Шнурова и Матильды 

Собчак считает, что Шнуров «профукал» своё счастье с Матильдой, а нынешняя жена делает всё только ради собственной выгоды и не думает о том, как угодить музыканту.

Все ниточки из прошлого будут тянуть к Матильде, — констатировала Собчак в своём YouTube-шоу.

В жизни Шнурова, уверена журналист, сейчас происходит личная трагедия. Он распустил «Ленинград» и ушёл в политику, став сопредседателем Партии Роста. По словам Собчак, артист перерубил все старые связи и не общается даже с давними друзьями, которые уже давно не могут с ним связаться. При этом причина таких перемен неясна.

Ольга Абрамова — четвёртая супруга Шнурова. От предыдущих браков у певца есть дочка Серафима и сын Аполлон. Ольга оказалась дочкой уральского миллиардера Валерия Абрамова . Время от времени артист вывозит свою избранницу на море, а вот светские мероприятия музыкант почти не посещает. Сейчас Шнуров готовится стать отцом в третий раз, а для его супруги этот ребёнок станет первым.