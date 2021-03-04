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Собчак раскрыла тайную «личную трагедию» Шнурова и Матильды 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Собчак раскрыла тайную «личную трагедию» Шнурова и Матильды
Фото: Instagram
Телеведущая и журналист Ксения Собчак поделилась подробностями из личной жизни музыканта и политика Сергея Шнурова. Она считает, что основатель группы «Ленинград» несчастлив со своей новой избранницей Ольгой Абрамовой, а вот бывшая супруга Матильда Шнурова заботилась о нём и изменила жизнь артиста в лучшую сторону.
Собчак считает, что Шнуров «профукал» своё счастье с Матильдой, а нынешняя жена делает всё только ради собственной выгоды и не думает о том, как угодить музыканту.

Все ниточки из прошлого будут тянуть к Матильде, — констатировала Собчак в своём YouTube-шоу.

В жизни Шнурова, уверена журналист, сейчас происходит личная трагедия. Он распустил «Ленинград» и ушёл в политику, став сопредседателем Партии Роста. По словам Собчак, артист перерубил все старые связи и не общается даже с давними друзьями, которые уже давно не могут с ним связаться. При этом причина таких перемен неясна.
Ольга Абрамова — четвёртая супруга Шнурова. От предыдущих браков у певца есть дочка Серафима и сын Аполлон. Ольга оказалась дочкой уральского миллиардера Валерия Абрамова. Время от времени артист вывозит свою избранницу на море, а вот светские мероприятия музыкант почти не посещает. Сейчас Шнуров готовится стать отцом в третий раз, а для его супруги этот ребёнок станет первым.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв на своей официальной странице в социальной сети обнародовал пост, который посвящён члену Совета Федерации и матери журналистки Ксении Собчак Людмиле Нарусовой. Он призвал вдову первого мэра Санкт-Петербурга «разобраться с дочерью», писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Ольга Абрамова , Матильда Шнурова , Владимир Соловьев , Ксения Собчак , Сергей Шнуров , Валерий Абрамов , Совет Федерации
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