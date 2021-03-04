Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Она изменяла»: экс-супругу Грачевского обвинили в его смерти 

Алиса Селезнёва 8 минут назад
Экс-супругу Грачевского обвинили в его ранней смерти
Фото: РИА Новости
Близкий друг создателя «Ералаша» Бориса Грачевского актер Владимир Долинский обвинил в смерти режиссера его бывшую жену Анну. Скандальное заявление он сделал в эфире программы «Пусть говорят».
Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
Бывшая жена Грачевского рассказала о чувствах после смерти мужа
По словам Долинского, Анна нанесла своему бывшему мужу «страшную рану на сердце».

«COVID ищет слабые места. Борис был подорван, и сердце его было подорвано ее изменой. До последнего времени они его шантажировала дочерью Василисой, она тянула из него деньги. Я это знаю не от кого-то. Мне говорил об этом Борис», — заявил актер.

Он также подчеркнул, что Грачевский очень сильно любил дочь и был благодарен Анне за то, что та ее родила.
При этом сама Анна покинула студию, отказавшись выслушать друга своего бывшего мужа, и вернулась только после того, как он ушел.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Долинский
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
00:34
Видео с преступником, ранившим 8 человек в Швеции
Происшествия
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
01:29
Видео прохождения трассы «Стальной охотник»
Армия
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
00:48
Учения танкового батальона ЦВО показали на видео
Армия
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
01:16
Видео стрельб подразделений РХБ защиты ЦВО
Армия
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
04:54
Видео с новым мега проектом России «Арктик СПГ-2»
Наука и техника
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
00:26
Видео взрыва Starship SN10 после посадки
Наука и техника
Видео с умершими людьми, сделанные нейросетью
03:04
Видео с умершими людьми, сделанные нейросетью
Наука и техника
Отреставрированный Монплезир сняли на видео
01:35
Отреставрированный Монплезир сняли на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение