Экс-супругу Грачевского обвинили в его ранней смерти

Близкий друг создателя «Ералаша» Бориса Грачевского актер Владимир Долинский обвинил в смерти режиссера его бывшую жену Анну. Скандальное заявление он сделал в эфире программы «Пусть говорят».

Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.

По словам Долинского, Анна нанесла своему бывшему мужу «страшную рану на сердце».

«COVID ищет слабые места. Борис был подорван, и сердце его было подорвано ее изменой. До последнего времени они его шантажировала дочерью Василисой, она тянула из него деньги. Я это знаю не от кого-то. Мне говорил об этом Борис», — заявил актер.

Он также подчеркнул, что Грачевский очень сильно любил дочь и был благодарен Анне за то, что та ее родила.

При этом сама Анна покинула студию, отказавшись выслушать друга своего бывшего мужа, и вернулась только после того, как он ушел.