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СМИ: Бизнес Собчак «тонет» в долгах 

Национальная Служба Новостей и ещё 4 1 час назад
Бизнес Собчак «потонул» в долгах
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram похвасталась развитием основанного ей и Юлией Прудько маркетингового агентства Leaders.

«Наше с Юлией Прудько инфлюенсер-маркетинговое агенство Leaders на рынке всего полгода, а до меня уже с регулярной периодичностью доходят слухи, что некоторые сильные представители медиа-индустрии очень нервничают, видя в нас серьезных конкурентов. И правильно!» — написала Собчак.

Однако, по данным издания «Комсомольская правда», открытое в 2019 году агентство ООО «Лидер» не только не окупилось, но и ушло в минус на 7,9 млн рублей по итогам года. Как отмечается в статье, Собчак принадлежит 51% компании, при открытии она вложила в нее 1 млн 20 тысяч рублей.
Сама же телеведущая недавно раскрыла собственные ежемесячные доходы. По ее словам, заработок составляет порядка 24 млн рублей в месяц и приносит его реклама в Instagram и на YouTube-канале.
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Шоу-бизнес , Юлия Прудько , Ксения Собчак
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