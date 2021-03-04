Кирилл «Руки-Базуки» удалил часть синтоловых мышц

Молодой человек категорически не поддавался требованиям врачей удалить ядовитое вещество из организма. Вопрос стоял остро — отсутствие лечения могло привести к самым серьезным последствиям: ампутации или даже к смерти. В 2019 году Терешин был вынужден отказаться от того, что принесло ему славу, и выкачать полтора килограмма вещества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кирилл Терешин — Руки Базуки (@ruki_bazuki_official) В своем Instagram-аккаунте Терешин сообщил, что на днях прошла вторая операция по спасению его жизни. В одной из столичных клиник ему вырезали синтоловый трицепс на правой руке. Блогер поблагодарил врачей, взявшихся за столь уникальную операцию.

Мнения пользователей относительно увиденного разделились: одни стали выражать недовольство, мол теперь будут не "Руки-Базуки, а "Руки— крюки/бамбуки/ослабухи"". Другие писали комментарии о здравом и правильном решении блогера.