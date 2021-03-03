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Эрнст допустил Little Big до отбора на «Евровидение» 

Вероника Полынина 27 минут назад
Эрнст допустил Little Big до отбора на «Евровидение»
Фото: РИА Новости
Группа Little Big примет участие в конкурсном отборе на участие в «Евровидении» 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает ТАСС.
Эрнст сообщил, что телеканал предварительно отобрал несколько музыкантов, которые смогут претендовать на участие в конкурсе «Евровидение». 8 марта зрители выберут победителя из этого списка во время прямого эфира.
Эрнст отметил, что группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в прошлом году, также появится в эфире 8 марта.
Конкурс «Евровидение» 2021 года состоится в Роттердаме 18-22 мая.
Ранее, как писал «Рамблер», издание Super опубликовало короткий список претендентов на поездку в Роттердам от России. В него попали Niletto, #2Маши, Антон Беляев, Моргенштерн и Егор Крид. При этом сообщалось, что Little Big не будут претендовать на участие в конкурсе из-за отсутствия достойного нового материала.
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Шоу-бизнес , Крид , Антон Беляев
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