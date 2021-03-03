Эрнст допустил Little Big до отбора на «Евровидение» 

Группа Little Big примет участие в конкурсном отборе на участие в «Евровидении» 2021 года. Об этом сообщил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, передает ТАСС

Эрнст сообщил, что телеканал предварительно отобрал несколько музыкантов, которые смогут претендовать на участие в конкурсе «Евровидение». 8 марта зрители выберут победителя из этого списка во время прямого эфира.

Эрнст отметил, что группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в прошлом году, также появится в эфире 8 марта.

Конкурс «Евровидение» 2021 года состоится в Роттердаме 18-22 мая.