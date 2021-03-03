Боня напомнила Бузовой о провале на Первом канале 

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Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня посоветовала Ольге Бузовой держаться за канал ТНТ, который сделал ее знаменитой.

В интервью НСН Боня напомнила, что пробы на роль ведущей Первого канала завершились для Ольги Бузовой провалом. По словам Виктории, Бузова «потухла сразу, погасла».

Светская львица посоветовала Бузовой оставаться в развлекательном сегменте и не уходить с телеканала ТНТ, который смотрит лояльная ей аудитория.