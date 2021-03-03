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Боня напомнила Бузовой о провале на Первом канале 

Вероника Полынина 28 минут назад
Боня напомнила Бузовой о провале на Первом канале
Фото: РИА Новости
Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня посоветовала Ольге Бузовой держаться за канал ТНТ, который сделал ее знаменитой.
В интервью НСН Боня напомнила, что пробы на роль ведущей Первого канала завершились для Ольги Бузовой провалом. По словам Виктории, Бузова «потухла сразу, погасла».
Светская львица посоветовала Бузовой оставаться в развлекательном сегменте и не уходить с телеканала ТНТ, который смотрит лояльная ей аудитория.
Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандальной передачи «Дом 2», которая выходила в эфир с 2004 года. С 2008 года ее ведущей была Ольга Бузова. Накануне появились слухи, что ТНТ готовит новый телепроект с участием Бузовой и ее коллегой по «Дому-2» Ксенией Бородиной. Идея и концепция передачи еще находятся в разработке, но уже известно, что она будет посвящена мистике.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Ксения Бородина
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