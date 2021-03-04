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Толкалину осудили за фото в спущенных трусах 

Елена Прошина 53 минуты назад
Толкалину осудили за фото в спущенных трусах
Фото: ТАСС
Пользователи инстаграма посоветовали актрисе Любови Толкалиной подтянуть или снять сползшие трусы.
Сегодня артистка опубликовала на своей странице в социальной сети свою фотографию на пляже в трусах, несколько спущенных с правого бедра, и почти полностью распахнутой рубашке.

«Весенний внутренний подпрыг потребовали все мои комплектующие. На цыпочках, хотя картинка бородатая, внутри все так же хочет возноситься и так швырять себя в этот мир, даже страшно, хотелось бы до вечера дожить в идеальной телесной сохранности (внимание, всем, кто видит только трусики, вспомните, осуждение — чувство токсичное, лучше подумайте, давно ли вы покупали себе новое белье). Чистоты мыслей и удивительности нового дня! Пусть у нас все получится», — написала она в подписи к снимку.

В комментариях некоторые пользователи соцсети назвали положение трусов Толкалиной неуместным и посоветовали ей либо подтянуть их, либо снять. Некоторые другие сообщили, что и не обратили бы внимание на нижнее белье актрисы, если бы она сама не упомянула о нем.
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