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Слава Зайцев не узнал гостей на своём дне рождения 

Елена Прошина 1 час назад
Слава Зайцев не узнал гостей на своём дне рождения
Фото: ТАСС
Модельер Вячеслав Зайцев отметил своё 83-летие, сообщает «Комсомольская правда». Звезда российского мира моды, страдающий болезнью Паркинсона, на празднике едва держался на ногах, отмечают журналисты.
Торжество состоялось 2 марта в ресторане отеля «Советский». Зайцев сам пригласил на праздник Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Льва Лещенко, Нелли Кобзон, Татьяну Михалкову, Александра Васильева, Ивана Урганта, Андрея Малахова, Надежду Бабкину и других, а также утвердил сценарий мероприятия. Кутюрье встречал гостей лично и сам принимал подарки. Всё это время от него не отходил помощник. Он поддерживал модельера за руку, поскольку Зайцев передвигается с тростью.
Авторы Telegram-канала «НеМалахов» https://t.me/nemalahov/15682 резко отреагировали на состояние кутюрье на празднике. Они заявили, что Зайцев на своем дне рождения находился едва ли не в беспамятстве.

«83-летний модельер давно не ходит самостоятельно, не говорит и никого не узнает», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В середине февраля, как сообщал «Рамблер», Вячеслав Зайцев впервые за долгое время посетил публичное мероприятие. Модельер появился на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой. Тогда он прокомментировал финансовые трудности своего дома мод: не так давно существовал риск, что предприятие будет закрыто, однако на помощь Зайцеву пришли его многочисленные друзья. Сегодня домом мод управляет сын модельера Егор. Журналисты отметили, что кутюрье говорил с трудом.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Надежда Бабкина , Лев Лещенко , Иван Ургант , Татьяна Михалкова , Александр Васильев , Андрей Малахов , Вячеслав Зайцев , Слава Зайцев , Максим Галкин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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