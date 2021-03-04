Слава Зайцев не узнал гостей на своём дне рождения 

Авторы Telegram-канала «НеМалахов» https://t.me/nemalahov/15682 резко отреагировали на состояние кутюрье на празднике. Они заявили, что Зайцев на своем дне рождения находился едва ли не в беспамятстве.

«83-летний модельер давно не ходит самостоятельно, не говорит и никого не узнает», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В середине февраля, как сообщал «Рамблер», Вячеслав Зайцев впервые за долгое время посетил публичное мероприятие. Модельер появился на презентации ежегодного календаря фонда «Русский силуэт» Татьяны Михалковой. Тогда он прокомментировал финансовые трудности своего дома мод: не так давно существовал риск, что предприятие будет закрыто, однако на помощь Зайцеву пришли его многочисленные друзья. Сегодня домом мод управляет сын модельера Егор. Журналисты отметили, что кутюрье говорил с трудом.