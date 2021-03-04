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Москва

«Алибасов невероятно худой и измученный болезнями» 

Елена Прошина 24 минуты назад
«Алибасов невероятно худой и измученный болезнями»
Фото: РИА Новости
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина должна дать развод продюсеру Бари Алибасову. Об этом сообщает «Телепрограмма».
82-летняя Федосеева-Шукшина и 73-летний Алибасов, как сообщал «Рамблер», поженились в 2018 году. В конце 2020-го актриса подала исковое заявление о разводе, и суд его удовлетворил. Решение должно было вступить в силу через месяц, однако в начале текущего года супруги передумали разводиться.
Позавчера в Пресненском районном суде Москвы была рассмотрена апелляционная жалоба на решение о расторжении брака. В ходе заседания сторона Федосеевой-Шукшиной ходатайствовала о сохранении брака, а представитель Алибасова настаивал на обратном. Судья отложила принятие решения до 4 марта.
Сегодня «Телепрограмма» опубликовала видеообращение Алибасова к супруге. В ходе него он заверил, что по-прежнему любит ее, но попросил не препятствовать оформлению развода. Продюсер мотивировал это тем, что окружающие Федосееву-Шукшину злоумышленники пользуются их браком ради пиара и получения 25% его наследства.

«Надо отметить, что на кадрах он невероятно худой и измученный болезнями», — сообщает «Телепрограмма».

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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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