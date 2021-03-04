Актриса Паулина Андреева родила сына. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
32-летняя Андреева, как сообщал «Рамблер», — вторая жена 53-летнего продюсера и режиссера Федора Бондарчука. Они начали встречаться в 2015 году, а в 2019-м поженились. Менее часа назад артистка опубликовала свою черно-белую фотографию, на которой запечатлена беременной, а в подписи написала: «Иван Федорович Бондарчук. 02.03.2021».
Андреева и Бондарчук начали встречаться, когда последний еще состоял в браке с журналисткой Светланой Бондарчук. Бондарчуки поженились в начале 1990-х годов, в 1991-м у них родился сын Сергей, в 1999-м — дочь Варвара, а в 2016-м они развелись. При этом режиссер утверждал, что до встречи с Андреевой в течение уже нескольких лет был свободен, а его первая жена — что Андреева не является причиной их развода.
В октябре в возрасте 93 лет скончалась мать Бондарчука актриса Ирина Скобцева. Сообщение об этом через инстаграм распространила кинокомпания ее сына Art Pictures.