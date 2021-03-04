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Кошкину сфотографировали в постели с известным квн-щиком 

Елена Прошина 52 минуты назад
Кошкину сфотографировали в постели с известным квн-щиком
Фото: РИА Новости
Пользователи Instagram раскритиковали актрису Яну Кошкину за фото сделанное в постели со звездой КВН Сергеем Писаренко. Некоторые подписчики юмористки посчитали её поступок постыдным.
На фото накрашенная Кошкина лежит на постели в коротком розовом платье и «лабутенах». Актриса прильнула щекой к щеке лежащего рядом Писаренко, который одет по-домашнему: в белую майку, клетчатую рубашку, носки и семейные трусы.

«Ах, какие роскошные ножки. Согласны? P. S. Я про Сергея Писаренко разумеется…», — написала Кошкина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики живо откликнулись на призыв артистки поделиться мнением о фото. Одни сочли юмор актрисы уместным, другие поинтересовались, вернулся ли квн-щик с заработков с Украины, третьи спросили Кошкину, значит ли это, что их обоих теперь можно будет увидеть в одном проекте. Нашлись и те, кто не разделил позитивных эмоций по поводу снимка.

«Блудница», — подчеркнул пользователь под ником vap85cc.

«Чудовищно», — отметил Ivivaniv4415.

«Стыд какой», — заключил Vladimirakinsha.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи соцсетей раскритиковали слишком откровенную фотографию Анастасии Волочковой. Подписчики обратили внимание на фото, сделанное на Мальдивах. Балерина традиционно продемонстрировала, как легко может сесть на шпагат. При этом фанаты отметили, что для гимнастического упражнения артистка выбрала уж слишком маленький купальник: раздвинув ноги, она едва не обнажила интимное место.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Кошкина , Сергей Писаренко
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