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Москва

«Руки-базуки» перенёс вторую операцию по удалению синтола 

Вероника Полынина 52 минуты назад
«Руки-базуки» показал фото после второй операции
Фото: РИА Новости
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки, перенес вторую операцию по удалению синтола из руки. Об этом он сообщил в Instagram.
Он рассказал, что его прооперировали в московской больнице, и поблагодарил персонал лечебного учреждения за то, что «спасают ему жизнь от этого яда». Операция по удалению синтола из трицепса правой руки прошла успешно.
Терешин разместил фотографию, на которой виден огромный послеоперационный шов.
Ранее оперировавший Терешина хирург Дмитрий Мельников рассказал, что он колол себе в бицепсы не синтол, а дешевое вазелиновое масло, которое приобретал в аптеке. В общей сложности Руки-базуки вколол в каждую конечность около трех литров вазелина.
«Мы увидели руки каменистой плотности, с очагами некроза, которые воспалились. Проблема с удалением была в том, что мы увидели тотальное повреждение мышц», — заявил хирург.
Как сообщал «Рамблер», житель Пятигорска Кирилл Терешин прославился в Сети после публикаций в соцсетях видео и фотографий, на которых он демонстрировал огромные мышцы на руках, за что получил прозвище Руки-базуки.
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Шоу-бизнес , Кирилл Терешин , Дмитрий Мельников
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