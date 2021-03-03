Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Жену футболиста Мамаева заподозрили в попытке суицида 

Вероника Полынина 41 минуту назад
Жену футболиста Мамаева уличили в попытке суицида
Фото: РИА Новости
Жену футболиста Павла Мамаева Алану обнаружили без сознания в ее квартире, сообщает телеграм-канал Baza.
По информации канала, Мамаева собиралась покончить с собой. Перед этим она написала администратору одного из пабликов, что выпила 40 таблеток снотворного.
Как утверждает Baza, когда жена футболиста перестала выходить на связь, ее друзья забили тревогу и приехали к ней домой. Достучаться в квартиру им не удалось. Чтобы попасть внутрь, они вызвали спасателей. Мамаеву нашли в квартире без сознания. Девушку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.
Телеграм-канал Life Shot, в свою очередь, опубликовал комментарий Аланы Мамаевой, в котором она называет свое сообщение админу приколом и говорит, что находится дома в полном здравии.
Как сообщал «Рамблер», накануне Алана Мамаева сообщила, что вновь уличила своего мужа в измене. Она узнала имя новой пассии Павла и опубликовала на своей странице в Instagram ее телефон и документы. После этого предполагаемая любовница футболиста, гражданка Испании по имени Ирен, пригрозила подать на Мамаеву в суд.
Любовница футболиста Мамаева подала в суд на его жену
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
Комментарии
Шоу-бизнес , Павел Мамаев , Алана Мамаева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
01:23
Появилось видео с провалившейся в яму с кипятком студенткой
Происшествия
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
01:11
Конфликт пациента больницы с охранником сняли на видео
Происшествия
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
00:30
Ледокол на колесах в Москве показали на видео
Новости Москвы
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
01:54
Проспавшую ограбление продавщицу сняли на видео
Происшествия
Осьминог примерил кепку и попал на видео
00:51
Осьминог примерил кепку и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
00:25
Опубликовано видео последствий столкновения двух автобусов на Камчатке
Происшествия
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
00:22
Снайперы на митинге армянской оппозиции попали на видео
В мире Происшествия
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение