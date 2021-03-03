Жену футболиста Мамаева уличили в попытке суицида

По информации канала, Мамаева собиралась покончить с собой. Перед этим она написала администратору одного из пабликов, что выпила 40 таблеток снотворного.

Как утверждает Baza, когда жена футболиста перестала выходить на связь, ее друзья забили тревогу и приехали к ней домой. Достучаться в квартиру им не удалось. Чтобы попасть внутрь, они вызвали спасателей. Мамаеву нашли в квартире без сознания. Девушку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Телеграм-канал Life Shot , в свою очередь, опубликовал комментарий Аланы Мамаевой , в котором она называет свое сообщение админу приколом и говорит, что находится дома в полном здравии.

Как сообщал «Рамблер», накануне Алана Мамаева сообщила, что вновь уличила своего мужа в измене. Она узнала имя новой пассии Павла и опубликовала на своей странице в Instagram ее телефон и документы. После этого предполагаемая любовница футболиста, гражданка Испании по имени Ирен, пригрозила подать на Мамаеву в суд.