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Моргенштерн и Егор Крид оказались в списке возможных участников «Евровидения» 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Моргенштерн и Егор Крид попали в список возможных участников «Евровидения»
Фото: Стоп-кадр из клипа
Названы артисты, вошедшие в список возможных представителей России на музыкальном конкурсе «Евровидение». Шорт-лист оказался в распоряжении Telelgram-канала Super.
В перечне потенциальных участников оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши. Исполнителя и песню, которые представят Россию на фестивале, выберут 8 марта при помощи зрительского голосования. Ранее главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что в последние годы в России выбор участника проходил самим вещателем, то есть телеканалом страны, организовывающим трансляцию.
Не исключено, что Россию будет представлять группа Little Big — музыканты собирались поехать на конкурс в прошлом году, однако мероприятие отменили в связи с пандемией коронавируса. Уточняется, что у коллектива нет новой песни, однако за их участие активно выступает продюсер Яна Рудковская.
«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы допустили, что из-за COVID-19 музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.
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Шоу-бизнес , Крид , Юрий Аксюта , Яна Рудковская , Антон Беляев
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