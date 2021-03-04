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«Без возврата в РФ»: Бузову и Моргенштерна захотели сослать на Евровидение 

News.ru и ещё 1 52 минуты назад
Бузову и Моргенштерна захотели сослать на Евровидение
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
8 марта Первый канал предложит россиянам решить, кого отправлять на песенный конкурс Евровидение-2021 в Роттердам. Пока вопрос остаётся открытым, правда, гендиректор телеканала Константин Эрнст сообщил, что кандидаты уже выбраны, россиянам останется только решить, за кого отдать свой голос.
Продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл в беседе с радио НСН предложил отправить на конкурс Ольгу Бузову и Моргенштерна. Желательно, чтобы молодые люди оттуда начали своё мировое турне «без обратного заезда в Россию».
В качестве страшного сна можно предположить, что и Ольгу Бузову отправят. Плюс всплывали совершенно разные фамилии и имена из топовых персонажей, как NILETTO и Моргенштерн, — поддержал коллегу музыкальный критик Артур Гаспарян.
Маршалл высказался против поездки на Евровидение рок-музыкантов. По мнению продюсера, «Рок — это музыка протеста, а „Евровидение“ — это политический конкурс».
Как ранее писал NEWS.ru, организаторы конкурса рассказали, в каком формате пройдёт фестиваль в новом году. Новые правила введены из-за эпидемиологической ситуации. Участникам придётся соблюдать социальную дистанцию, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.
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Шоу-бизнес , Артур Гаспарян , Константин Эрнст , Ольга Бузова , Нидерланды , Роттердам
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