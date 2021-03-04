Бузову и Моргенштерна захотели сослать на Евровидение

8 марта Первый канал предложит россиянам решить, кого отправлять на песенный конкурс Евровидение-2021 в Роттердам . Пока вопрос остаётся открытым, правда, гендиректор телеканала Константин Эрнст сообщил, что кандидаты уже выбраны, россиянам останется только решить, за кого отдать свой голос.

Продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл в беседе с радио НСН предложил отправить на конкурс Ольгу Бузову и Моргенштерна. Желательно, чтобы молодые люди оттуда начали своё мировое турне «без обратного заезда в Россию».

В качестве страшного сна можно предположить, что и Ольгу Бузову отправят. Плюс всплывали совершенно разные фамилии и имена из топовых персонажей, как NILETTO и Моргенштерн, — поддержал коллегу музыкальный критик Артур Гаспарян

Маршалл высказался против поездки на Евровидение рок-музыкантов. По мнению продюсера, «Рок — это музыка протеста, а „Евровидение“ — это политический конкурс».

Как ранее писал NEWS.ru, организаторы конкурса рассказали, в каком формате пройдёт фестиваль в новом году. Новые правила введены из-за эпидемиологической ситуации. Участникам придётся соблюдать социальную дистанцию, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.