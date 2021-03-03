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Отец Фриске пообещал судиться с Шепелевым из-за денег дочери 

Мария Иванова 1 час назад
Отец Фриске пообещал судиться с Шепелевым из-за денег дочери
Фото: РИА Новости
Отец Жанны Фриске Владимир обвинил телеведущего Дмитрия Шепелева в выводе 20 миллионов со счета дочери и пообещал добиваться их возвращения через суд. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни она боролась с глиобластомой (форма опухоли мозга).
После смерти певицы между Дмитрием Шепелевым, отцом ее ребенка, и ее родственниками начался конфликт, связанный с исчезновением денег со счета благотворительного общества «Русфонд». Фонд собирал средства на лечение певицы.
Причиной конфликтов в семье также остается сын Фриске. Родители певицы жалуются, что редко видят внука.
Владимир Фриске заявил, что объектом разбирательства являются и личные средства его дочери.

«Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов…» — заявил Фриске.

По его словам, в то время певица плохо себя чувствовала, часто теряла сознание и не понимала, что происходит.

«Как раз в это время, когда она была в таком жутком состоянии, Шепелев взял доверенность к ее банковским счетам», — утверждает отец певицы.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Комсомольская правда
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