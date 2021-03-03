Отец Фриске пообещал судиться с Шепелевым из-за денег дочери 

Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни она боролась с глиобластомой (форма опухоли мозга).

После смерти певицы между Дмитрием Шепелевым, отцом ее ребенка, и ее родственниками начался конфликт, связанный с исчезновением денег со счета благотворительного общества «Русфонд». Фонд собирал средства на лечение певицы.

Причиной конфликтов в семье также остается сын Фриске. Родители певицы жалуются, что редко видят внука.

Владимир Фриске заявил, что объектом разбирательства являются и личные средства его дочери.

«Там тоже очень большие суммы. И они тоже пропали. Когда Жанну положили в больницу, она дала Шепелеву доверенность. Вскоре с ее счета он снял 15 миллионов, потом еще 5 миллионов…» — заявил Фриске.

По его словам, в то время певица плохо себя чувствовала, часто теряла сознание и не понимала, что происходит.