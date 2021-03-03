Галустян отсудил у Андреасяна права на фильм за долги 

Актёр и шоумен Михаил Галустян выиграл суд за права на фильм «Непрощённый» у режиссёра Сарика Андреасяна. Причиной для начала тяжбы стали вложения резидента Comedy Club в картину «Кома», которая провалилась в прокате.

Кинокомпания Галустяна «Фреш-фильм» выделила на съёмки «Комы» 15 млн рублей. Снимала фантастический фильм студия Андреасяна «Энджой мувиз». Зрителю картина не понравилась, что сказалось на кассовых сборах. «Кома» собрала лишь $2,5 млн, хотя на сам проект было потрачено в два раза больше, передаёт Telegram-канал Mash.

Когда Галустян потребовал вернуть свои вложения через суд, Андреасян предложил ему сделку. Вместо денег режиссёр отдал юмористу права на ленту «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Картина эта стала одной из немногих проектов Андреасяна, который окупился.