Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Галустян отсудил у Андреасяна права на фильм за долги 

News.ru 42 минуты назад
Галустян отсудил у Андреасяна права на фильм за долги
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актёр и шоумен Михаил Галустян выиграл суд за права на фильм «Непрощённый» у режиссёра Сарика Андреасяна. Причиной для начала тяжбы стали вложения резидента Comedy Club в картину «Кома», которая провалилась в прокате.
Кинокомпания Галустяна «Фреш-фильм» выделила на съёмки «Комы» 15 млн рублей. Снимала фантастический фильм студия Андреасяна «Энджой мувиз». Зрителю картина не понравилась, что сказалось на кассовых сборах. «Кома» собрала лишь $2,5 млн, хотя на сам проект было потрачено в два раза больше, передаёт Telegram-канал Mash.
Когда Галустян потребовал вернуть свои вложения через суд, Андреасян предложил ему сделку. Вместо денег режиссёр отдал юмористу права на ленту «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Картина эта стала одной из немногих проектов Андреасяна, который окупился.
При этом в сентябре 2020 года стало известно, что Андреасян выступит постановщиком сериала «Чикатило. Явление зверя». Проект будет создан для стримингового сервиса Okko. Вместе с режиссёром над шоу работает Андрей Прошкин, известный по мини-сериалу «Переводчик». Сериал расскажет историю советского серийного убийцы Андрея Чикатило, который убил более 50 человек в период с 1978 по 1990 год. За это его приговорили к смертной казни, сообщал NEWS.ru.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
News.ru: последние новости
В Калмыкии родителей школьника накажут за сушку обуви у Вечного огня В Калмыкии родителей школьника накажут за сушку обуви у Вечного огня Ведущая Первого канала уехала из России Ведущая Первого канала уехала из России Пугачёву рядом с Галкиным обозвали «мумией» Пугачёву рядом с Галкиным обозвали «мумией»
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Чикатило , Михаил Галустян , Андрей Прошкин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
00:16
Обращение Ибрагимовича к Нурмагомедову перед его последним боем сняли на видео
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
00:20
Ночной перекус лося в Ленобласти показали на видео
Экология
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
00:57
Избиение пассажира таксистами в Уфе попало на видео
Происшествия
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
01:38
Козленок-циклоп с двумя зрачками родился на Филиппинах
В мире
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
04:46
«Ощущение, что это я ее родила»: Валерия рассказала о внучке
Шоу-бизнес
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
00:32
Освободившегося «скопинского маньяка» сочли не опасным
Происшествия Криминал
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
00:08
Женщина выиграла 20 млн рублей в аэропорту
В мире Общество
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
01:31
Мотоциклист выскользнул из-под колес поезда
Происшествия Азия
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
00:35
Полицейский автомобиль оседлал отбойник посреди дороги
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение