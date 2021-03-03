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«Встала и ушла»: Анна Седокова высказалась о конфликте с Максимом Галкиным 

Peopletalk и ещё 1 2 часа назад
Седокова рассказала о конфликте с Галкиным
Фото: Instagram
На днях Анна Седокова стала гостем программы «Сегодня вечером», в эфире которой показали ролик о личной жизни певицы и ее неудачных браках. Тогда исполнительница назвала подготовленный материал о ней предвзятым и покинула студию.
После этого звезду атаковали журналисты с просьбой прокомментировать произошедшее. Анна решила лаконично ответить в Instagram (здесь и далее: пунктуация и орфография сохранены — Прим. ред.):

«Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла». Свои слова певица сопроводила фото с отдыха в купальнике.

Напомним, ведущий программы Максим Галкин возразил певице (мол, на правду не обижаются). По его мнению, в ролике не было ничего, что могло бы опорочить Анну и ее репутацию. Однако она не согласилась и заявила, что уже получила невероятное количество хейта из-за детей и мужчин. При этом ее супруг Янис Тимма ни разу ее не упрекнул за откровенные снимки и детей от бывших возлюбленных. Седокова призвала девушек не сдаваться и не терпеть унижения.
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Шоу-бизнес , Анна Седокова , Янис Тимма , Максим Галкин
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