Седокова рассказала о конфликте с Галкиным

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На днях Анна Седокова стала гостем программы «Сегодня вечером», в эфире которой показали ролик о личной жизни певицы и ее неудачных браках. Тогда исполнительница назвала подготовленный материал о ней предвзятым и покинула студию.

После этого звезду атаковали журналисты с просьбой прокомментировать произошедшее. Анна решила лаконично ответить в Instagram (здесь и далее: пунктуация и орфография сохранены — Прим. ред.):

«Аня, выскажите свою позицию! Аня высказала позицию, когда встала и ушла». Свои слова певица сопроводила фото с отдыха в купальнике.