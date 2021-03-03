«Похороненного» в соцсетях Смольянинова «воскресила» жена 

Актриса, жена звезды «9 роты» Артура Смольянинова Дарья Мельникова опровергла сообщения о смерти своего супруга. Ранее интернет-пользователи пришли в комментарии в ее Instagram-аккаунте и начали спрашивать о Смольянинове.
«Ваш муж сегодня умер?» — написала @laviedari (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Дарья здравствуйте, почему в тик токе пишут что Артур умер?» — спросила @koltakovaveroni.
«Ну видимо информация другая закончилась) жив здоров)» — ответила актриса.
«Спасибо. А то мне аж папа с другого города позвонил», — написала @koltakovaveroni.
«Значит, будет жить долго, » — заявила @diin_184.
«На той неделе Хилькевич тоже похоронили», — отметила @alina_melius.
Как писал «Рамблер», ранее актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее «похоронили» в «Википедии».
«Я выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или может я сейчас пишу это, а вы не видите? Но честно скажу, вызывало неприятные чувства. Как будто с того света вернулась», — призналась актриса.