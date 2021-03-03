«Похороненного» в соцсетях Смольянинова «воскресила» жена 

«Я выдохнула, что умерла я вчера, а узнала об этом сегодня. Или это параллельная Вселенная? Или может я сейчас пишу это, а вы не видите? Но честно скажу, вызывало неприятные чувства. Как будто с того света вернулась», — призналась актриса.