Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Сил нет»: бывшая жена Аршавина заговорила о смерти 

News.ru 20 минут назад
«Сил нет»: бывшая жена Аршавина заговорила о смерти
Фото: arshavina_alisia__mb/instagam.com
Бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» Андрея Аршавина Алиса попала в реанимацию из-за острого панкреатита. После операции она пробыла в коме четыре дня. Женщина призналась, что её состояние оставляет желать лучшего.
Алиса Аршавина уже больше года страдает от тяжёлой болезни. В 2020-м у женщины диагностировали аутоиммунный некроз. Недуг привёл к тому, что её лицо оказалось обезображено, а нос и челюсть разрушены. Аршавина перенесла две очень тяжёлые операции. В результате хирургического вмешательства врачам удалось спасти её жизнь.
Не так давно мать троих детей снова попала в больницу. Она была госпитализирована из-за острого панкреатита. Врачи ввели экс-супругу спортсмена в кому. Аршавина была без сознания четыре дня. Сейчас она восстанавливается после операции, но чувствует себя очень плохо.

Сил нет, умираю, — цитирует женщину портал StarHit.

Экс-жена Аршавина показала искаженное болезнью лицо
Как ранее передавал NEWS.ru, несколько месяцев назад знаменитый иллюзионист Сергей Сафронов обнаружил странные изменения в состоянии своего организма. Он обратился к врачам, которые диагностировали у шоумена серьёзное заболевание.
Видео дня. Жители покрыли мэра отборным матом из-за плохой уборки дорог
News.ru: последние новости
Директор «Ленкома» раскрыл зарплату вдовы Караченцова Директор «Ленкома» раскрыл зарплату вдовы Караченцова Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Шепелева Родители Жанны Фриске подали в суд на внука и Шепелева Пугачёву рядом с Галкиным обозвали «мумией» Пугачёву рядом с Галкиным обозвали «мумией»
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Аршавина , Сергей Сафронов , Зенит , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
01:37
Спасение покрытой коркой льда косули сняли на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео с места крушения самолета в Южном Судане
00:21
Опубликовано видео с места крушения самолета в Южном Судане
Происшествия В мире
Оседлавшее отбойник полицейское авто в Подольске показали на видео
00:35
Оседлавшее отбойник полицейское авто в Подольске показали на видео
Происшествия Новости Москвы
Выскользнувший из-под колес поезда мотоциклист попал на видео
01:31
Выскользнувший из-под колес поезда мотоциклист попал на видео
Происшествия Азия
Выигравшую 20 млн рублей в аэропорту женщину сняли на видео
00:08
Выигравшую 20 млн рублей в аэропорту женщину сняли на видео
В мире Общество
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
00:48
Танковые стрельбы на полигоне Алабино на видео
Армия
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
00:30
Появилось видео подрыва льда на реке Иневка
Армия
Видео нового способа определения долгожителей
03:37
Видео нового способа определения долгожителей
Наука и техника
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
01:09
Появилось видео падения водонапорной под Тверью
Происшествия
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
00:41
Гибель студентов в Боливии сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение