«Сил нет»: бывшая жена Аршавина заговорила о смерти 

Андрея Аршавина Бывшая жена экс-футболиста петербургского «Зенита» Алиса попала в реанимацию из-за острого панкреатита. После операции она пробыла в коме четыре дня. Женщина призналась, что её состояние оставляет желать лучшего.

Алиса Аршавина уже больше года страдает от тяжёлой болезни. В 2020-м у женщины диагностировали аутоиммунный некроз. Недуг привёл к тому, что её лицо оказалось обезображено, а нос и челюсть разрушены. Аршавина перенесла две очень тяжёлые операции. В результате хирургического вмешательства врачам удалось спасти её жизнь.

Не так давно мать троих детей снова попала в больницу. Она была госпитализирована из-за острого панкреатита. Врачи ввели экс-супругу спортсмена в кому. Аршавина была без сознания четыре дня. Сейчас она восстанавливается после операции, но чувствует себя очень плохо.

Сил нет, умираю, — цитирует женщину портал StarHit.