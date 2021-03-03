На Кипре разгорелся скандал из-за песни для «Евровидения»

Синод Кипрской православной церкви призвал правительство не допустить песню Элены Цагрину El Diablo, одобренную Советом директоров Кипрской телерадиовещательной корпорацией (RIK) для представления страны на конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление архиепископии.

Председатель совета директоров телекомпании RIK Андреас Франгос сказал, что они не будут менять выбранную песню из-за возмущения общества и что ее смысл поняли неправильно. Как он утверждает, никакого намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства не было. Противники композиции называли ее «сатанинской».

В заявлении синод Кипрской православной церкви выразил разочарование и несогласие как по поводу позиции совета директоров RIK, так и других руководителей. По словам представителей церкви, вместо того, чтобы способствовать продвижению прав народа и продвижению их требования свободы и верховенства моральных ценностей, на телевидении готовят «всемирную насмешку над нами, провозглашая, что мы отдаемся дьяволу и продвигаем его поклонение». В синоде призвали заменить песню на другую, «которая выражает историю, культуру, традиции и стремления» Кипра.