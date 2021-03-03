Лена Миро высмеяла Бочкареву 

На днях Бочкарева рассказала, что положительно относится к пластическим операциям, сама после родов делала коррекцию формы груди, а в 20 лет планировала изменить форму носа, но потом увидела, что хирурги делают это напильниками, и испугалась, что они могут задеть ее мозг.

«Скорее, как мне кажется, опасения Букиной должны вызвать другие важные факторы — как вдыхать в себя, если нос прооперируют неудачно напильником? Сверлом фрезерного станка потом, что ли, дырочку делать?» — прокомментировала Миро.