Лена Миро высмеяла Бочкареву 

Актриса Наталья Бочкарева, возможно, не сделала ринопластику из-за страха, что больше не сможет употреблять кокаин. Такое мнение блогерша Лена Миро высказала в своем «Живом журнале».
На днях Бочкарева рассказала, что положительно относится к пластическим операциям, сама после родов делала коррекцию формы груди, а в 20 лет планировала изменить форму носа, но потом увидела, что хирурги делают это напильниками, и испугалась, что они могут задеть ее мозг.
«Скорее, как мне кажется, опасения Букиной должны вызвать другие важные факторы — как вдыхать в себя, если нос прооперируют неудачно напильником? Сверлом фрезерного станка потом, что ли, дырочку делать?» — прокомментировала Миро.
В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», сотрудники ГИБДД Москвы в ходе досмотра обнаружили у Бочкаревой 0,69 грамма кокаина. В отношении нее было возбуждено дело по 228-й статье Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на три года. В течение нескольких месяцев актриса отрицала факт обнаружения у нее запрещенного вещества, а в январе 2020 года в суде полностью признала вину и раскаялась.