Садальский отреагировал на критику Татьяны Васильевой 

Актер Станислав Садальский отреагировал на критику своей коллеги Татьяны Васильевой, которая ранее заявила, что он распространяет сплетни в телеэфире вместо того, чтобы заниматься актерским ремеслом.
«К словам Татьяны Васильевой я отношусь как к надписям в сортире, то есть спокойно и с юмором. Это мое дело, как я буду себя вести, в каких эфирах буду появляться, какие реплики буду высказывать», — заявил Садальский в комментарии «Вечерней Москве».
Он отметил, что участие в телевизионных ток-шоу тоже является частью актерской профессии.
Он также прокомментировал высказывания Татьяны Васильевой в Instagram.
«Хочу заступиться за Таню Васильеву перед своими подписчиками, которых она в недавнем интервью обозвала «зрителями низкого уровня», — написал Садальский.
По словам артиста, его коллега ничего не понимает в соцсетях и вообще не умеет пользоваться интернетом.
«Мобильный телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники», — заявил Садальский.
Ранее, как писал «Рамблер», Татьяна Васильева в интервью Youtube-проекту «Эмпатия Манучи» заявила, что Садальский мог бы превратиться в хорошего актера, но предал свою профессию.