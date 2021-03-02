Бузова и Бородина будут вести новое телешоу 

Источник издания сообщил, что обе экс-ведущие «Дома-2» в скором времени появятся в новом проекте. Идея и концепция передачи еще находятся в разработке, но уже известно, что она будет посвящена мистике.

В настоящий момент ведутся съемки пилотных выпусков программы.

Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандального шоу «Дом 2», которая выходила в эфир с 2004 года.

ТНТ по-прежнему показывает спин-офф «Дома-2» «Бородина против Бузовой», однако, как выяснили СМИ, зарплаты ведущих Ксении Бородиной и Ольги Бузовой после закрытия «Дома-2» снизились почти вдвое. Обе ведущие также зарабатывают на коммерческих публикациях в Instagram. К примеру, три последних поста Бузовой в соцсети носят рекламный характер.