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Бузова и Бородина будут вести новое телешоу 

Вероника Полынина 1 час назад
Бузова и Бородина будут вести новое телешоу
Фото: ТАСС
Ольга Бузова и Ксения Бородина станут ведущими нового шоу на ТНТ, сообщает «Вокруг ТВ».
Источник издания сообщил, что обе экс-ведущие «Дома-2» в скором времени появятся в новом проекте. Идея и концепция передачи еще находятся в разработке, но уже известно, что она будет посвящена мистике.
В настоящий момент ведутся съемки пилотных выпусков программы.
Как сообщал «Рамблер», в середине декабря канал ТНТ объявил о закрытии скандального шоу «Дом 2», которая выходила в эфир с 2004 года.
ТНТ по-прежнему показывает спин-офф «Дома-2» «Бородина против Бузовой», однако, как выяснили СМИ, зарплаты ведущих Ксении Бородиной и Ольги Бузовой после закрытия «Дома-2» снизились почти вдвое. Обе ведущие также зарабатывают на коммерческих публикациях в Instagram. К примеру, три последних поста Бузовой в соцсети носят рекламный характер.
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Шоу-бизнес , Ксения Бородина , Ольга Бузова
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