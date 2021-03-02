«Евровидение» в 2021 году пройдет в измененном формате

Организаторы конкурса "Евровидение" намерены реализовать второй сценарий проведения мероприятия в 2021 году, согласно которому всем участникам необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте устроителей конкурса.

По его данным, организаторы представили список основных мер безопасности, которые должны будут соблюдать все аккредитованные лица.

"Дух и традиция конкурса песни "Евровидение" заключаются в том, чтобы объединить Европу на одной сцене, и мы все еще полны решимости добиться этого в мае в Роттердаме", — отметил исполнительный директор "Евровидения" Мартин Остердаль. "Мы продвигаемся вперед в реализации наших планов по организации безопасного конкурса "Евровидение", когда все артисты будут выступать вживую в Роттердаме. Этот протокол [мер] демонстрирует нашу приверженность тому, чтобы это произошло", — подчеркнул он, добавив, что здоровье и безопасность всех присутствующих на мероприятии лиц является главным приоритетом для организаторов.

Вместе с тем, как указывается в пресс-релизе, всем исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды. При этом они должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа до вылета. По прибытии в Нидерланды, делегации должны оставаться в своих отелях, за исключением случаев, когда им нужно отправиться в концертный зал для репетиций, живых выступлений и других мероприятий, связанных с программой. Лица, задействованные в проведении конкурса, включая членов делегаций, исполнителей и журналистов, будут регулярно проходить тестирование в специальном помещении рядом со сценой.

"Наша цель ясна: предотвратить передачу вируса во время мероприятия. Если кто-то получает положительный результат [теста на коронавирус], вступает в силу наш протокол изоляции", — заверил представитель голландских организаторов конкурса Ситсе Баккер. "Если из-за этого участник не сможет выступать вживую, будет использована резервная запись", — подытожил он.

Количество членов делегаций из разных стран и представителей СМИ также будет сокращено. Решение о том, смогут ли зрители присутствовать на шоу, будет принято позднее.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся" (Open Up). Россию на нем должна была представлять группа Little Big с песней Uno. 18 марта Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.