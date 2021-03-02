Тимати потратил 5 млн рублей за три минуты 

Рэпер Тимати стал героем нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. На своей странице в Instagram Тимати пообещал, что «это будет лучший сезон в истории проекта».
Музыкант продемонстрировал рекламу нового «Холостяка», размещенную на самом знаменитом здании Дубая — Бурдж Халифа. На фасаде небоскреба высветился силуэт Тимати высотой во все здание, а затем появилась надпись «Холостяк».
По данным СМИ, стоимость рекламы на самой высокой башне мира стартует от 68 тысяч долларов или 5 млн рублей.
«Уровень промо кратен уровню сезона, но и это только лишь скромный спойлер», — пообещал Тимати.
Показ восьмого сезона «Холостяка» начнется на ТНТ 14 марта. Ведущим станет украинский шоумен Никита Добрынин. В 2019 году он стал героем украинской версии «Холостяка» и даже женился на победительнице после завершения проекта.
В СМИ также стали известны имена некоторых участниц нового сезона: это модель Маша Вебер, внешне очень похожая на бывшую возлюбленную Тимати Анастасию Решетову; телеведущая Дарья Погодаева, которая несколько лет назад снималась в клипе у Тимати; а также звезда шоу «Солдатки» Дарья Разумовская.