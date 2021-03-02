Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Тимати потратил 5 млн рублей за три минуты 

Вероника Полынина 13 минут назад
Тимати потратил 5 млн рублей за три минуты
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати стал героем нового сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ. На своей странице в Instagram Тимати пообещал, что «это будет лучший сезон в истории проекта».
Музыкант продемонстрировал рекламу нового «Холостяка», размещенную на самом знаменитом здании Дубая — Бурдж Халифа. На фасаде небоскреба высветился силуэт Тимати высотой во все здание, а затем появилась надпись «Холостяк».
По данным СМИ, стоимость рекламы на самой высокой башне мира стартует от 68 тысяч долларов или 5 млн рублей.

«Уровень промо кратен уровню сезона, но и это только лишь скромный спойлер», — пообещал Тимати.

Показ восьмого сезона «Холостяка» начнется на ТНТ 14 марта. Ведущим станет украинский шоумен Никита Добрынин. В 2019 году он стал героем украинской версии «Холостяка» и даже женился на победительнице после завершения проекта.
В СМИ также стали известны имена некоторых участниц нового сезона: это модель Маша Вебер, внешне очень похожая на бывшую возлюбленную Тимати Анастасию Решетову; телеведущая Дарья Погодаева, которая несколько лет назад снималась в клипе у Тимати; а также звезда шоу «Солдатки» Дарья Разумовская.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
00:13
Полуголую девушку на шее у сноубордиста в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
00:23
Опубликовано видео аварии с участием «Газели» и легковушки на МКАД
Происшествия
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
00:15
Опубликовано видео извержения вулкана Этна
В мире Происшествия
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
00:09
Российский тренер бросила ребенка об лед и попала на видео
Происшествия
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
00:38
«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи сняли на видео
Общество
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
00:28
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
Происшествия Криминал
На Тихановскую нашли видеокомпромат
03:12
На Тихановскую нашли видеокомпромат
В мире Политика
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
00:52
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение