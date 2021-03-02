Буйнов оставит жену без подарка 8 марта

— В 7 классе я копил деньги на фонарик: не ел в столовой, откладывал мелочь, чтобы его купить, — рассказывает певец. — Мне очень нравилась одна девочка из нашего класса. Однажды нас оставили с ней на уборку кабинета после уроков. Она мыла полы, а мне очень хотелось сказать ей о своей симпатии. Помню, обратился к ней, а она меня отшила: «Буйнов, ты что хочешь?» От досады я подошел к окну, вытащил из кармана мелочь, которую накопил, и выбросил ее в окно. От переполнявших меня эмоций не смог ничего сказать.
— Я музыкант, — говорит Буйнов. — В 16 лет бросил школу и с Градским уехал на работу в филармонию. Я познал цыганскую жизнь. Никаких условий у нас не было: мы жили в домах колхозника, работали за 4 рубля. Именно в это время у меня выработалось особое отношение к подаркам. Если я мог угостить девушку в советское время в ресторане, это уже было шикарным подарком.
— Мы с моей Аленкой живем уже 35 лет, — объясняет певец.