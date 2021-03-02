Буйнов оставит жену без подарка 8 марта

Мужчины уже начали активно готовиться к грядущему 8 марта. Александр Буйнов в этом плане исключение. На премии Тop Men Awards Russia певец признался Sobesednik.ru, что оставит свою жену Алену без подарка.

Женским вниманием Буйнов не был обделен никогда. Хотя не все девушки отвечали ему взаимностью.

— В 7 классе я копил деньги на фонарик: не ел в столовой, откладывал мелочь, чтобы его купить, — рассказывает певец. — Мне очень нравилась одна девочка из нашего класса. Однажды нас оставили с ней на уборку кабинета после уроков. Она мыла полы, а мне очень хотелось сказать ей о своей симпатии. Помню, обратился к ней, а она меня отшила: «Буйнов, ты что хочешь?» От досады я подошел к окну, вытащил из кармана мелочь, которую накопил, и выбросил ее в окно. От переполнявших меня эмоций не смог ничего сказать.

Неудачу на любовном фронте Буйнов пережил быстро. И повзрослев, начал крутить романы. Впрочем, своих женщин не баловал.

— Я музыкант, — говорит Буйнов. — В 16 лет бросил школу и с Градским уехал на работу в филармонию. Я познал цыганскую жизнь. Никаких условий у нас не было: мы жили в домах колхозника, работали за 4 рубля. Именно в это время у меня выработалось особое отношение к подаркам. Если я мог угостить девушку в советское время в ресторане, это уже было шикарным подарком.

Главную любовь своей жизни — Алёну Буйнову — певец подарками также не балует. Как выяснилось, она сама изъявила такое желание.

— Мы с моей Аленкой живем уже 35 лет, — объясняет певец.

Порой говорю ей: «Ален, я хочу сделать тебе подарок!» А в ответ слышу: «Только не это! Не надо!» Она знает, что я не разбираюсь в ценах и могу за огромную цену купить что-то совершенно ненужное. Поэтому я ей говорю: «Выбирай сама себе!»