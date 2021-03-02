В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович

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Москва

Карпович показала на видео романтичный подарок от Прилучного 

Алевтина Жаркова 39 минут назад
Актриса Мирослава Карпович 1 марта отметила свой день рождения. Звезда сериала «Папины дочки» в своем аккаунте в Instagram показала, какой подарок ей сделал ее коллега Павел Прилучный, с которым ей СМИ приписывают роман.
Свое 35-летие девушка отпраздновала полетом на вертолете и завтраком в ресторане. Мероприятие сопровождалось живым выступлением оркестра, а праздничный стол был украшен лепестками роз.
Примечательно, что 1 марта — день рождения отмечает и бывшая супруга возлюбленного Карпович — актриса Агата Муцениеце.
Шоу-бизнес , Видео , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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