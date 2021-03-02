Лимузин, толпа охранников: Дробыш высмеял Баскова за богатство 

Композитор Виктор Дробыш раскритиковал современных звезд шоу-бизнеса. По его мнению, вместо творчества все теперь выставляют напоказ деньги и богатство.
«В 80-е слово «артист» было каким-то волшебным», — говорит он.
Сейчас же на музыкальных премиях вместо людей видишь «мешки с золотом». Дробыш привел в пример певца Николая Баскова. За ним всегда приезжает лимузин, музыканта сопровождает толпа охраны. Композитор пошутил — «как будто приехал бывший президент США Билл Клинтон», передает Star Hit.
Дробыш уверен, что артист должен быть ближе к народу и ездить на метро. Он получает хорошие деньги, но не кичится ими. Для продюсера на первом месте творчество и удовлетворение от того, что он делает.
Недавно Виктор Дробыш попал в центр скандала с актрисой из сериала «Универ» Настасьей Самбурской. Артистка хотела расторгнуть контракт с продюсером. Дело дошло до суда. «ФедералПресс» сообщал, что писала актриса о судебном процессе. Фото: pxhere.com