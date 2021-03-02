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Лимузин, толпа охранников: Дробыш высмеял Баскова за богатство 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 59 минут назад
Лимузин, толпа охранников: Дробыш высмеял Баскова за богатство
Фото: РИА Новости
Композитор Виктор Дробыш раскритиковал современных звезд шоу-бизнеса. По его мнению, вместо творчества все теперь выставляют напоказ деньги и богатство.

«В 80-е слово «артист» было каким-то волшебным», — говорит он.

Сейчас же на музыкальных премиях вместо людей видишь «мешки с золотом». Дробыш привел в пример певца Николая Баскова. За ним всегда приезжает лимузин, музыканта сопровождает толпа охраны. Композитор пошутил — «как будто приехал бывший президент США Билл Клинтон», передает Star Hit.
Дробыш уверен, что артист должен быть ближе к народу и ездить на метро. Он получает хорошие деньги, но не кичится ими. Для продюсера на первом месте творчество и удовлетворение от того, что он делает.
Недавно Виктор Дробыш попал в центр скандала с актрисой из сериала «Универ» Настасьей Самбурской. Артистка хотела расторгнуть контракт с продюсером. Дело дошло до суда. «ФедералПресс» сообщал, что писала актриса о судебном процессе. Фото: pxhere.com
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Николай Басков , Билл Клинтон , Виктор Дробыш , Настасья Самбурская , ФедералПресс
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