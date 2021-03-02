Подруга рассказала о последних днях экс-солистки Little Big 

Бывшая солистка группы Little Big Анна Кастельянос нуждалась в деньгах, а перед смертью плохо питалась и жаловалась на здоровье. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказала ее подруга.

Как сообщал «Рамблер», бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос 1 марта была найдена мертвой в квартире в Санкт-Петербурге. Тело артистки обнаружил волонтер. Согласно предварительной информации, причиной ее смерти стала кардиомиопатия.

По словам подруги, официально Анна Кастельянос замужем не была, а из родных изредка общалась с сестрой.

«Аня держалась до последнего, но перед смертью жаловалась на здоровье, говорила, что сил нет. Я так понимаю, что она плохо питалась. Ей тяжело было выходить на улицу, приходилось заказывать еду, платить за доставку, а денег у нее не было. Она не особо могла работать, да и в пандемию никаких проектов не было, а пенсия у нее была маленькой», — пояснила она.

При этом подруга погибшей высказала мнение, что отсутствие денег помешало бывшей солистке группы Little Big серьезно заняться своим здоровьем.

При этом, по словам матери Галины — волонтера, которая и нашла Кастельянос мертвой, изначально артистка жаловалась на боль в спине.

«Сначала, когда Галя пришла, у Анны болела только спина. А на следующий день ей стало хуже. Галя вызывала ей скорую. А 23-го скорая не хотела ехать. Говорили вызывать участкового врача. Но Галя добилась, чтобы скорая приехала», — цитирует слова женщины РЕН ТВ.

При этом дочь рассказывала ей, что рядом с Анной не было друзей, она жила совершенно одна.