«Без брендов и рекламы совсем никак? Самолюбование зашкаливает», — звучат комментарии. Поклонники решили, что Рудковская слишком часто выставляет напоказ богатства и вещи с высоким ценником. Им надоели хвастовство и «показуха» продюсера. «Пустая. Одни бренды в голове»; «Лучше дайте совет, как заработать на такую сумочку»; «Тошнотная»; «Фу, зачем хвастаться своими деньгам»; «Одна показуха». Сумка звезды из новой коллекции звезды от Dior оценивается в 320 тыс. рублей. Это в 21 раз больше, чем средняя пенсия в России за месяц. Неудивительно, что подписчики резко реагируют на подобные посты. Яна Рудковская любит выставлять не только дорогие элементы одежды и аксессуаров. Фанаты часто видят в ее соцсети высокие потолки особняка, завтраки из брендовой посуды. «ФедералПресс» писал, что продюсер ошеломила поклонников своим офисом. Фото: pxhere.com
«Фу, зачем хвастаться»: стоимость сумки Рудковской посчитали в пенсиях россиян
Фото: РИА "ФедералПресс"
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