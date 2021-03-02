Бывшая жена высказалась об измене солиста группы Little Big 

Как писал «Рамблер», Прусикин и Смелая поженились в июле 2016 года. В ноябре 2017 года у них родился сын Добрыня. В августе 2020 года пара объявила о разводе, отметив, что «у них накопилась критическая масса претензий друг к другу».

В ходе интервью с Ириной Смелой Ксения Собчак рассказала, что у нее есть инсайдерская информация о «достаточно нежных отношениях» Прусикина с Софьей Таюрской.

«Это сыграло роль при вашем расставании?» — поинтересовалась она.

На что Татарка (творческий псевдоним Смелой) отметила, что ей уже надоело постоянное упоминание о возможной измене бывшего мужа.

«Это басня, это сказка, эти выдумки подписчиков. У них было то, было это…Ребят, ну серьезно…», — заявила Ирина Смелая.

Она также подчеркнула, что после расставания каждый имеет право на личную жизнь, отметив при этом, что с Таюрской не общается, несмотря на многолетнюю дружбу.