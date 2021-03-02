Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Жена Николаева поскандалила с соседями из-за парковки 

Елена Прошина 1 час назад
Жена Николаева поскандалила с соседями из-за парковки
Фото: РИА Новости
Актриса Милена Дейнега заявила, что жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова нецензурно оскорбила ее директора. Об этом она рассказала в эфире НТВ.
В программе «Ты не поверишь!» Дейнега показала сообщение, присланное Проскуряковой: «На моем месте больше временно не паркуйся и никак не паркуйся. Купи своё место и паркуйся на нём, ***. Охране уже сообщили Через камеру наблюдения мы вычислили тебя, больше ты сюда не заедешь на моё место точно! Фото и видео с номером машины у меня тоже есть» (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам Дейнеги, у нее в собственности есть три парковочных места, но они были заняты, поэтому ее директор оставил машину на первом попавшемся. Позже выяснилось, что это место — частная собственность Николаева и Проскуряковой.
Ночью Проскурякова начала звонить директору Дейнеги и писать ему сообщения, хотя на парковке было достаточно мест, утверждает мужчина.

«Может, у них в семье так принято: «Эй ты, усатый ***». Я не знаю», — сказала Дейнега.

В ответ на претензии Проскурякова рассказала, что два часа бегала по парковке в поисках места.

«И что, никто не употребляет матерщинного слова? А какого еще слова заслуживает человек, которому я в течение двух часов дозваниваюсь. Они просто уснули, они на нас забили», — отметила она.

Проскурякова добавила, что Дейнега знала, кому принадлежит парковочное место. Жена композитора подчеркнула, что будет добиваться через суд, чтобы соседка признала неправоту и нарушение права частной собственности.
Как писал «Рамблер», ранее голливудский актер Алек Болдуин подрался из-за места на манхэттенской парковке. Его оппонента госпитализировали со сломанной челюстью. Болдуина забрали в полицию, где он назвал все обвинения в свой адрес ложными.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
Комментарии
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Милена Дейнега , Алек Болдуин , Юлия Проскурякова , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
00:44
Задержание спецназом девушек в порностудии показали на видео
Криминал Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение