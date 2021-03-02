Жена Николаева поскандалила с соседями из-за парковки 

В программе «Ты не поверишь!» Дейнега показала сообщение, присланное Проскуряковой: «На моем месте больше временно не паркуйся и никак не паркуйся. Купи своё место и паркуйся на нём, ***. Охране уже сообщили Через камеру наблюдения мы вычислили тебя, больше ты сюда не заедешь на моё место точно! Фото и видео с номером машины у меня тоже есть» (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам Дейнеги, у нее в собственности есть три парковочных места, но они были заняты, поэтому ее директор оставил машину на первом попавшемся. Позже выяснилось, что это место — частная собственность Николаева и Проскуряковой.

Ночью Проскурякова начала звонить директору Дейнеги и писать ему сообщения, хотя на парковке было достаточно мест, утверждает мужчина.

«Может, у них в семье так принято: «Эй ты, усатый ***». Я не знаю», — сказала Дейнега.

В ответ на претензии Проскурякова рассказала, что два часа бегала по парковке в поисках места.

«И что, никто не употребляет матерщинного слова? А какого еще слова заслуживает человек, которому я в течение двух часов дозваниваюсь. Они просто уснули, они на нас забили», — отметила она.

Проскурякова добавила, что Дейнега знала, кому принадлежит парковочное место. Жена композитора подчеркнула, что будет добиваться через суд, чтобы соседка признала неправоту и нарушение права частной собственности.