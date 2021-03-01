Васильева призналась в изменах ради карьеры 

Звезда советского и российского кино Татьяна Васильева в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи заявила , что специально завела отношения с режиссёром Валентином Плучеком, будучи замужем, чтобы получать роли в его работах. Связь звездной пары продержалась 13 лет.

Васильева назвала проведенное с Плучеком время „великолепным“. Она заявила, что роман между ними не мог не состояться, поскольку она хотела отблагодарить режиссёра за роли так, как „ему будет приятно“. По словам актрисы, сегодня многие талантливые артистки придерживаются принципов и в результате остаются не у дел.

»Чего тут ломаться?» — выразила недоумение Васильева, подчеркнув, что время летит быстро, и в современном мире одного таланта бывает недостаточно.

Васильева отметила, что её супруг на момент романа с Плучеком Георгий Мартиросян прекрасно знал о её изменах, но поделать с этим ничего не мог. По её словам, она развелась с Мартиросяном не из-за Плучека. Последний впоследствии инициировал увольнение Васильевой из театра, поскольку приревновал возлюбленную к её детям.