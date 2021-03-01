Васильева призналась в изменах ради карьеры 

Звезда советского и российского кино Татьяна Васильева в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи заявила, что специально завела отношения с режиссёром Валентином Плучеком, будучи замужем, чтобы получать роли в его работах. Связь звездной пары продержалась 13 лет.
Васильева назвала проведенное с Плучеком время „великолепным“. Она заявила, что роман между ними не мог не состояться, поскольку она хотела отблагодарить режиссёра за роли так, как „ему будет приятно“. По словам актрисы, сегодня многие талантливые артистки придерживаются принципов и в результате остаются не у дел.
»Чего тут ломаться?» — выразила недоумение Васильева, подчеркнув, что время летит быстро, и в современном мире одного таланта бывает недостаточно.
Васильева отметила, что её супруг на момент романа с Плучеком Георгий Мартиросян прекрасно знал о её изменах, но поделать с этим ничего не мог. По её словам, она развелась с Мартиросяном не из-за Плучека. Последний впоследствии инициировал увольнение Васильевой из театра, поскольку приревновал возлюбленную к её детям.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Татьяна Васильева в эфире программы «Звезды сошлись!» заявила, что приобрела две квартиры в Москве для своих внуков ради того, чтобы бывшая невестка позволила ей видеться с мальчиками. Актриса подчеркнула, что взаимопонимание с Анастасией Бегуновой исчезло после того, как женщина попросила у нее квартиру в Москве. Васильева отказала. Тогда в отместку Бегунова запретила ей видеться с внуками Ваней и Гришей. Больше года артистка пыталась отстоять право на свидания с мальчиками в суде. Тяжба закончилась мирным соглашением: Васильева согласилась приобрести жилье в столице, но при одном условии, что оно будет зарегистрировано на внуков. Экс-невестка кинозвезды согласилась. Так Ваня и Гриша стали обладателями двух квартир в Москве, каждая стоимостью по 15 миллионов рублей. Сейчас, признаётся Васильева, всё великолепно.