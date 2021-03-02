Валерия рассказала о состоянии Пригожина на «Маске» 

«Маска», как сообщал «Рамблер», — музыкальное телешоу. Его участниками являются знаменитости. Они выступают в масках, а зрители должны угадать, кто за ними скрывается. Передача демонстрируется на канале НТВ. Валерия — одна из ее судий. В ходе вчерашнего выпуска программы стало известно, что под маской ананаса скрывался Пригожин.

«Я знаю точно, что так никогда в жизни не удивлялась», — сообщила его супруга в инстаграме.

Она объяснила, что и предположить не могла, что Пригожин — ананас, потому что съемки шоу стартовали через день после их возвращения из Дубая, где тот лечился от тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID-19.