Валерия рассказала о состоянии Пригожина на «Маске» 

Певица Валерия удивилась как никогда, узнав, что ее муж Иосиф Пригожин принял участие в шоу «Маска». Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
«Маска», как сообщал «Рамблер», — музыкальное телешоу. Его участниками являются знаменитости. Они выступают в масках, а зрители должны угадать, кто за ними скрывается. Передача демонстрируется на канале НТВ. Валерия — одна из ее судий. В ходе вчерашнего выпуска программы стало известно, что под маской ананаса скрывался Пригожин.
«Я знаю точно, что так никогда в жизни не удивлялась», — сообщила его супруга в инстаграме.
Она объяснила, что и предположить не могла, что Пригожин — ананас, потому что съемки шоу стартовали через день после их возвращения из Дубая, где тот лечился от тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID-19.
«Иосиф был настолько слаб, что самостоятельно не мог подняться на второй этаж. Он никуда не выходил, за исключением процедур физиотерапии. Теперь я понимаю, какой терапией он занимался. Вот правду говорят, что пение лечит», — написала певица, признавшись, что гордится мужем.