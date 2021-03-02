Кушанашвили рассказал подробности скандала с Пугачевой 

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал в эфире программы «Секрет на миллион», почему назвал певицу Аллу Пугачеву «лошадью Пржевальского» и что из этого вышло.

Шоумен, отвечая на вопросы Леры Кудрявцевой , вспомнил, что ему пришлось отвечать перед Аллой Пугачевой в суде.

«В энном году, будучи в изрядном, сильнейшем, отвратительном, тошнотворном подпитии, я назвал ее лошадью Пржевальского», — рассказал он.

Кушанашвили отметил, что это было «оскорбление, возведенное в степень бесконечности», а он сам тогда был «ублюдком, который хотел моментальной славы».

«Давай смотреть правде в глаза: парень из Кутаиси, чабан, пахнущий до сих пор козьим молоком, ехал в Москву за девчонками, за деньгами и за славой», — пояснил свое поведение телеведущий.

По словам Кушанашвили, при встрече с Пугачевой на одном из мероприятий у него «не хватило духу извиниться», а она очень хотела его ударить. В следующий раз они увиделись уже в суде.

«Я в этот момент ненавидел себя так… Я думал, упаду на колени», — рассказал он, подчеркнув, что в итоге, конечно, извинился.

Шоумен отметил, что окончательно они помирились уже дома у Пугачевой, где ему было «очень стыдно».

Как писал «Рамблер», летом 1997 года Пугачева и Кушанашвили встретились в суде. Певица обратилась в прокуратуру из-за рассказа журналиста о потасовке, которая якобы произошла между ними. Пугачева назвала это ложью, против Кушанашвили возбудили уголовное дело о клевете. Кушанашвили призвал себя виновным в суде и объяснил, что солгал, так как «впал в кураж».

Пугачева согласилась отказаться от претензий к журналисту и выдвинула два условия — чтобы он еще раз принес ей извинения и поцеловал руку. Этим в итоге и закончилось дело.