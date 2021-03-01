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Москва

Семенович рассталась с молодым бойфрендом 

Вероника Полынина 1 час назад
Семенович рассталась с молодым бойфрендом
Фото: Instagram
Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассталась с молодым бойфрендом. Об этом она сообщила в Instagram.
Накануне своего дня рождения (1 марта Анна Семенович празднует 41-летие) она написала, что «рассталась с мужчиной, который пока только умеет казаться, а не быть», и поняла, что хочет «быть рядом только с теми, с кем хочет».
Она также заявила, что поняла, «как трансформировать свою мощную энергию в состояние любви».
Напомним, что о новом возлюбленном Семенович стало известно весной 2020 года. Певица рассказала, что в ее жизни появился мужчина, в которого она влюблена и от которого собирается родить ребенка.

«Он веселый, разделяет мои интересы психологией и эзотерикой. Он не выносит мне мозг, если я всю ночь веселилась с подругами, а еще он младше на 7 лет», — говорила тогда Семенович.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Анна Семенович рассказала, кто подарил ей шикарную квартиру в центре столицы. Роскошный презент певице сделал предприниматель по имени Руслан, с которым артистка познакомилась в одном из московских караоке-клубов. Позже бизнесмен поставил условие Семенович, что она должна бросить карьеру в шоу-бизнесе, но артистка отказалась. Молодые люди расстались, но несмотря на то, что их отношения не были зарегистрированы официально, Руслан оставил квартиру Анне.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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