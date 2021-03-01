Дробыш назвал прекрасной Валерию

Композитор и продюсер Виктор Дробыш сделал неожиданное признание о певице Валерии . Он отметил, что та является не только прекрасной исполнительницей, но и красивой женщиной.

В очередной раз побывав на сцене с Валерией, я понимаю, насколько же она прекрасна. Прекрасна как музыкант, как певица, как женщина, как друг! — написал музыкант на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке он позирует вместе со своей коллегой по сцене. Дробыш приобнимает Валерию, одетую светлое пальто, и улыбается в камеру.

Композитор признался, что благодарен судьбе за знакомство с супругой продюсера Иосифа Пригожина . По его словам, он безмерно рад, что судьба оказалась к нему настолько благосклонна.

В комментариях поклонники поддержали артиста. За пару часов публикация набрала порядка 2, 2 тысячи отметок. Фанаты отметили, что знаменитости не только подходят друг-другу как профессионалы своего дела, но и как личности.

Да! Валерия прекрасна! Но и вы не лыком шиты! И смотритесь в паре бесподобно! Умные, талантливые, красивые! Браво вам! Пригожин пусть не ревнует! — написал один из юзеров.