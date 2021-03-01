Невеста Данко обвинила няню в издевательстве над сыном

Певец Данко много лет прожил с моделью Натальей Устюменко , которая родила от него дочку Софию. А потом у них появился второй ребенок — дочка Агата. У малышки диагностировали ДЦП. Артисту было тяжело, он едва находил деньги, чтобы девочка могла комфортно жить. В 2017 году певец не выдержал и ушел из семьи. Теперь Данко строит отношения с блондинкой Марией Силуяновой. Он также заботится о ее сыне Руслане.

На днях Данко и его возлюбленная стали героями передачи «На самом деле». Они пожаловались на свою няню Аллу Поздееву. Оказалось, что четырехлетний пасынок артиста жалуется, что женщина с ним плохо обращается. Аллу вызвали на детектор лжи, чтобы выяснить правду.

«Пять месяцев назад мы взяли на работу новую няньку, так как переехали в новый дом. Руслан стал жаловаться мне, что не хочет быть с этой тетей. Ему четыре с половиной года. Он стал плакать, стал зажатый. И когда я прилетала, он просил не звать эту тетю. Однажды меня насторожило, когда она при мне дала ему сильный подзатыльник. За то, что он просто не хотел есть и брать вилку. Я дала ей подзатыльник в ответ», — высказалась невеста Данко.

Она отметила, что потом все было хорошо, пока мальчик не перестал спать на подушке.

«Он сказал, что няня меня этой подушкой прижимала. Он не сказал «душила». «Она давила меня этой подушкой». Я стала жаловаться Саше, но он не поверил. Подумал, что мальчик мог все выдумать», — рассказала Мария.

Она предоставила видео, где мальчик жалуется, что няня хватала его за шею, била и заставляла сидеть на балконе без теплой одежды. Ребенок рыдал, жалуясь на плохое обращение с ним.

Когда в студии появилась Поздеева, то женщина заверила, что Руслан очень проблемный, хулиганит, плюется и ведет себя невоспитанно. Она стала отрицать, что издевалась над ребенком. При этом на камеру было зафиксировано, как она била малыша тряпкой, обзывала его и выводила на балкон зимой в легкой одежде.

«Вы затыкали рот ребенку подушкой?» — удивился ведущий Тимур Еремеев.

«Чтобы он не кричал», — оправдалась женщина.

Адвокат в студии отметил, что няне может грозить тюремный срок. Проверка на детекторе лжи показала, что Мария подначивала ребенка оскорблять няню. Также девушка поднимала руку на Аллу и поощряла, когда мальчик бросал игрушки в Поздееву. При этом эксперты выяснили, что невеста Данко не видела синяков на теле ребенка. Но няня действительно выставляла малыша на балкон, но на короткое время. При этом на теле няни есть синяки, так как ее била Мария. Многие порекомендовали избраннице артиста начать бороться с приступами гнева.